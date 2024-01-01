0
0
124
НОВОСТИ

Путин уверен, что противник РФ в СВО «постепенно сдувается»

17:35 01.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин уверен, что противник РФ в специальной военной операции «постепенно сдувается».

«Вы, наверное, на поле боя видите, что постепенно [противник РФ] сдувается», — обратился глава государства к военным на встрече в госпитале им. А. А. Вишневского.

«Когда снаряд летит, трудно понять, сдуваются они или нет, но в целом ситуация на поле боя меняется», — подчеркнул Путин.

«Несмотря на то что весь так называемый, в кавычках цивилизованный Запад с нами борется», — добавил российский лидер.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

18:30 01.01.2024
После обстрела ВСУ четыре населенных пункта Белгородской области остались без света
0
65
18:20 01.01.2024
В новогодние праздники в РФ проходят массовые рейды по выявлению пьяных водителей
0
78
17:20 01.01.2024
Во Франции вандалы сожгли 745 автомобилей за новогоднюю ночь, свыше 380 человек задержаны
0
186
16:30 01.01.2024
Запад хочет продлить конфликт на Украине как минимум до 2025 года - СМИ
0
246
16:20 01.01.2024
Из-за последствий землетрясений в Японии отменили 25 авиарейсов
0
230
16:10 01.01.2024
Путин считает атаку ВС Украины на Белгород террористическим актом
0
247
15:40 01.01.2024
Правила проведения экзаменов на права в РФ изменились
0
295
15:40 01.01.2024
На Елисейских полях в новогоднюю ночь собрались более 1 млн человек
0
274
15:20 01.01.2024
Из-за цунами в Японии эвакуированы более тысячи человек
0
307
14:30 01.01.2024
Индия успешно запустила спутник XPoSat для исследования черных дыр
0
331

Возврат к списку