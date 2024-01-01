Путин уверен, что противник РФ в СВО «постепенно сдувается»
17:35 01.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Вы, наверное, на поле боя видите, что постепенно [противник РФ] сдувается», — обратился глава государства к военным на встрече в госпитале им. А. А. Вишневского.
«Когда снаряд летит, трудно понять, сдуваются они или нет, но в целом ситуация на поле боя меняется», — подчеркнул Путин.
«Несмотря на то что весь так называемый, в кавычках цивилизованный Запад с нами борется», — добавил российский лидер.
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