Путин уверен, что противник РФ в СВО «постепенно сдувается»

17:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин уверен, что противник РФ в специальной военной операции «постепенно сдувается».



«Вы, наверное, на поле боя видите, что постепенно [противник РФ] сдувается», — обратился глава государства к военным на встрече в госпитале им. А. А. Вишневского.



«Когда снаряд летит, трудно понять, сдуваются они или нет, но в целом ситуация на поле боя меняется», — подчеркнул Путин.



«Несмотря на то что весь так называемый, в кавычках цивилизованный Запад с нами борется», — добавил российский лидер.



