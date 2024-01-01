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НОВОСТИ

В новогодние праздники в РФ проходят массовые рейды по выявлению пьяных водителей

18:20 01.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Массовые рейды по выявлению пьяных водителей проходят на дорогах России в новогодние праздники. Об этом ТАСС сообщили в Госавтоинспекции.

«В период новогодних праздников и длительных выходных дней повсеместно на дорогах работают дополнительные наряды ДПС. На постоянной основе проводятся массовые проверки и специальные операции, направленные на предупреждение нарушений и выявление водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения», — сказали в ведомстве.

Как отметили в ГИБДД, профилактика аварийности с участием пьяных водителей остается одним из приоритетных направлений деятельности Госавтоинспекции. В ГИБДД также призвали всех участников дорожного движения не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем, своевременно сообщать в полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии. Со своей стороны сотрудники Госавтоинспекции готовы принять все необходимые оперативные меры реагирования на подобные сообщения.

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