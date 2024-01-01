После обстрела ВСУ четыре населенных пункта Белгородской области остались без света

18:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) повторно обстреляли поселок Красное Шебекинского городского округа Белгородской области, в результате чего повреждена линия электропередачи. Без света остались четыре населенных пункта, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.



«ВСУ повторно обстреляли поселок Красное Шебекинского городского округа. Пострадавших нет. Есть повреждение линии электропередачи, под отключение попадают абоненты поселка Красное, хутора Мухина и частично сел Нежеголь и Вознесеновка», — написал он.



