Уличные мероприятия в Москве в новогоднюю ночь посетили почти 500 тыс. человек

19:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Около полумиллиона человек встретили Новый год на городских площадках в Москве. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр столицы Сергей Собянин.



«Почти полмиллиона человек встретили Новый год на центральных площадках в каждом округе столицы, в городских парках, на ВДНХ и фестивале „Путешествие в Рождество“, — написал мэр.



Он добавил, что для москвичей и гостей города в ночь с 31 декабря на 1 января прошли концерты, световые шоу и театрализованные постановки. Праздничная программа охватила 21 столичный парк и 12 окружных площадок. Традиционно одной из главных стала ВДНХ: здесь показали ледовое шоу и спектакли о символах — покровителях годов.



