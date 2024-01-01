Прием документов для участия в выборах президента РФ завершился - ЦИК
19:50 01.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Сегодня в 18:00 [мск] завершается срок представления в ЦИК России решений съездов политических партий о выдвижении кандидатов на должность президента Российской Федерации», — говорится в сообщении в телеграм-канале ЦИК.
До этого, 27 декабря, завершился прием документов для регистрации групп избирателей, создаваемых в поддержку самовыдвиженцев.
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