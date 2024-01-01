Прием документов для участия в выборах президента РФ завершился - ЦИК

19:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Центризбирком РФ завершил прием документов от претендентов на участие в выборах президента России, выдвинутых политическими партиями. Таким образом, заявочный этап в рамках нынешней президентской кампании окончен.



«Сегодня в 18:00 [мск] завершается срок представления в ЦИК России решений съездов политических партий о выдвижении кандидатов на должность президента Российской Федерации», — говорится в сообщении в телеграм-канале ЦИК.



До этого, 27 декабря, завершился прием документов для регистрации групп избирателей, создаваемых в поддержку самовыдвиженцев.



