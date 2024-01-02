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В 2023 году в Британию почти 30 тыс. нелегальных иммигрантов

10:00 02.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число нелегальных иммигрантов, прибывших в Великобританию на надувных лодках через пролив Ла-Манш, в 2023 году составило 29,4 тыс. человек, что почти на треть меньше показателей предыдущего года. Об этом сообщила радиостанция LBC со ссылкой на британское правительство.

Число нелегалов, добирающихся до берегов Англии через Ла-Манш, неуклонно увеличивалось на протяжении последних лет. В 2018 году было зарегистрировано 299 подобных случаев, в 2020 году незаконным морским путем воспользовались уже 8,4 тыс. человек, в 2021 году их было 28,5 тыс. В 2022 году этот показатель вырос на 60% и достиг 45,7 тыс. Таким образом, всего за последние пять лет через Ла-Манш в Великобританию перебрались более 110 тыс. нелегалов, несмотря на обещания правящей Консервативной партии противодействовать незаконной иммиграции.

По данным LBC, в общей сложности власти Соединенного Королевства в 2023 году обработали свыше 112 тыс. прошений на получение убежища, из которых удовлетворены были 67% заявлений по сравнению с 76% заявлений годом ранее. Как отметил премьер-министр Великобритании Риши Сунак, ускорение процесса рассмотрения прошений об убежище позволило Лондону сократить расходы на предоставление временного жилья иммигрантам в отелях.

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