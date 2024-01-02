В 2023 году в Британию почти 30 тыс. нелегальных иммигрантов
10:00 02.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число нелегалов, добирающихся до берегов Англии через Ла-Манш, неуклонно увеличивалось на протяжении последних лет. В 2018 году было зарегистрировано 299 подобных случаев, в 2020 году незаконным морским путем воспользовались уже 8,4 тыс. человек, в 2021 году их было 28,5 тыс. В 2022 году этот показатель вырос на 60% и достиг 45,7 тыс. Таким образом, всего за последние пять лет через Ла-Манш в Великобританию перебрались более 110 тыс. нелегалов, несмотря на обещания правящей Консервативной партии противодействовать незаконной иммиграции.
По данным LBC, в общей сложности власти Соединенного Королевства в 2023 году обработали свыше 112 тыс. прошений на получение убежища, из которых удовлетворены были 67% заявлений по сравнению с 76% заявлений годом ранее. Как отметил премьер-министр Великобритании Риши Сунак, ускорение процесса рассмотрения прошений об убежище позволило Лондону сократить расходы на предоставление временного жилья иммигрантам в отелях.
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