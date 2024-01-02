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В регламенте МВД РФ закрепят запрет для уклонистов от армии сдавать экзамены на права

10:10 02.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Запрет допуска к экзамену на получение водительских удостоверений кандидатов, которые уклоняются от явки по повестке в военкомат, с 1 апреля планируют закрепить в административном регламенте МВД России по проведению экзаменов на права и выдаче водительских удостоверений. Это следует из проекта приказа ведомства, с которым ознакомился ТАСС.

Так, в документе предусматривается, что лица в отношении которых военными комиссариатами применены временные меры, направленные на явку этих лиц по повестке военного комиссариата, не будут допущены к экзаменам и не получат водительское удостоверение. Такое ограничение будет действовать до тех пор, пока не будет принято решение об отмене временных мер и снятия соответствующей отметки в реестре.

Кроме того, согласно проекту приказа, если в процессе сдачи экзаменов истек срок действия паспорта гражданина РФ или медицинского заключения об отсутствии противопоказаний к управлению транспортными средствами, услуга будет приостановлена до момента предъявления действующего паспорта или медзаключения.

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