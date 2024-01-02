В регламенте МВД РФ закрепят запрет для уклонистов от армии сдавать экзамены на права
10:10 02.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Так, в документе предусматривается, что лица в отношении которых военными комиссариатами применены временные меры, направленные на явку этих лиц по повестке военного комиссариата, не будут допущены к экзаменам и не получат водительское удостоверение. Такое ограничение будет действовать до тех пор, пока не будет принято решение об отмене временных мер и снятия соответствующей отметки в реестре.
Кроме того, согласно проекту приказа, если в процессе сдачи экзаменов истек срок действия паспорта гражданина РФ или медицинского заключения об отсутствии противопоказаний к управлению транспортными средствами, услуга будет приостановлена до момента предъявления действующего паспорта или медзаключения.
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