На 112-м году жизни умер старейший житель Италии
11:00 02.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Он умер утром 31 декабря в кругу семьи в своем доме в коммуне Чечина. Триполи Джаннини был самым пожилым среди Берсальери — элитного армейского корпуса, в котором он служил.
Джаннини родился в Чечине 20 августа 1912 года, он был свидетелем множества исторических событий XX века, включая две мировые войны, избрание около дюжины пап, монархию и республику, отмечает газета.
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