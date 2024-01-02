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На 112-м году жизни умер старейший житель Италии

11:00 02.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Самый долгоживущий человек в Италии Триполи Джаннини умер в возрасте 111 лет в своем доме в итальянской провинции Ливорно на западном побережье Тосканы. Об этом в понедельник сообщила газета La Stampa со ссылкой на муниципалитет.

Он умер утром 31 декабря в кругу семьи в своем доме в коммуне Чечина. Триполи Джаннини был самым пожилым среди Берсальери — элитного армейского корпуса, в котором он служил.

Джаннини родился в Чечине 20 августа 1912 года, он был свидетелем множества исторических событий XX века, включая две мировые войны, избрание около дюжины пап, монархию и республику, отмечает газета.

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