Уже в первой половине 2024 года Украина может потерпеть поражение - экс-посол США при НАТО
12:00 02.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По его словам, украинский конфликт «может быть проигран в первой половине 2024 года». Даалдер связывает это с тем, что сопротивление идее выделить новую военную помощь Украине среди республиканцев в Конгрессе США усилится, если в конце января бывший хозяин Белого дома Дональд Трамп официально выдвинет свою кандидатуру в качестве претендента на пост президента США от Республиканской партии на праймериз, которые начнутся в середине месяца. «И тогда республиканцы на Капитолийском холме захотят поддержать общую линию своего претендента, имеющего больше всего шансов на победу, что приведет к прекращению помощи Украине», — считает автор.
Даалдер подчеркивает, что Украина «абсолютно точно пострадает от последствий» нехватки финансирования из Вашингтона, поскольку ее способность удерживать линию фронта «полностью зависит от постоянной американской поддержки». Он напомнил, что Европа не только не сравнится с США по объемам военной помощи Киеву, но и не имеет запасов и производственных мощностей, чтобы восполнить любой образовавшийся дефицит поддержки со стороны США.
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