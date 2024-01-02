Свыше 30 человек задержаны в Турции по подозрению в работе на спецслужбы Израиля
13:10 02.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По его данным, операция проводилась в восьми провинциях, большинство подозреваемых задержано в Стамбуле.
В настоящее время стамбульская прокуратура расследует деятельность израильских спецслужб в Турции. Выданы ордера на задержание 46 человек, подозреваемых в работе на еврейское государство. Они, как отмечается, следили за иностранными гражданами и вынашивали планы их похищения.
Задержания 33 человек были проведены по 57 адресам. Поиски еще 13 продолжаются.
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