Свыше 30 человек задержаны в Турции по подозрению в работе на спецслужбы Израиля

13:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Турецкая полиция задержала 33 человека по подозрению в шпионаже в пользу Израиля. Об этом сообщил телеканал TRT Haber.



По его данным, операция проводилась в восьми провинциях, большинство подозреваемых задержано в Стамбуле.



В настоящее время стамбульская прокуратура расследует деятельность израильских спецслужб в Турции. Выданы ордера на задержание 46 человек, подозреваемых в работе на еврейское государство. Они, как отмечается, следили за иностранными гражданами и вынашивали планы их похищения.



Задержания 33 человек были проведены по 57 адресам. Поиски еще 13 продолжаются.



