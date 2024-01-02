Запад не достиг результата на который рассчитывал на Украине - премьер Литвы
13:20 02.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Не будет ошибки в том, чтобы сказать: в ходе войны на Украине мы надеялись совсем на другой результат, нежели имеем сегодня», — отметила она.
По мнению главы литовского правительства, такое положение следует учитывать при дальнейшем планировании. «Это значит, что мы должны учитывать то, что сценарий не будет таким, каким он представлялся с началом наступательных действий Украины», — сказала Шимоните.
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