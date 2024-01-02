Запад не достиг результата на который рассчитывал на Украине - премьер Литвы

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Результат, на который западные союзники Украины рассчитывали, достигнут не был. Об этом заявила в интервью национальному гостелерадио LRT премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните.



«Не будет ошибки в том, чтобы сказать: в ходе войны на Украине мы надеялись совсем на другой результат, нежели имеем сегодня», — отметила она.



По мнению главы литовского правительства, такое положение следует учитывать при дальнейшем планировании. «Это значит, что мы должны учитывать то, что сценарий не будет таким, каким он представлялся с началом наступательных действий Украины», — сказала Шимоните.



