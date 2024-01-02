В 2024 году мировой спрос на нефть может достигнуть нового рекорда - эксперты

14:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мировой спрос на нефть по итогам 2024 года может достигнуть нового рекорда, полагают эксперты, опрошенные ТАСС. В целом в течение года нефтяной рынок будет сбалансирован, однако его состояние будет во многом зависеть от действий ОПЕК+, США и темпов роста экономики Китая.



В третьем и четвертом квартале 2023 года на рынке нефти наблюдался незначительный дефицит предложения на фоне активного роста спроса в Китае и в других странах АТР, отмечает начальник дирекции мировых рынков департамента по аналитике в нефтегазовой отрасли Аналитического центра ТЭК Алмаз Ихсанов. Ключевым фактором, который оказал влияние на равновесие мирового рынка, по его мнению, стали действия стран ОПЕК+ по добровольному сокращению добычи нефти. При этом эксперт обращает внимание, что, несмотря на прогнозы скорого достижения пикового спроса на нефть и неспособность вернуться на доковидный уровень спроса, в 2023 году он превысил уровень 2019 года. «По итогам же 2024 года ожидается достижение нового рекорда спроса на нефть, причем это будет возможным даже при условии, что ключевые макропараметры основных стран — потребителей нефти окажутся ниже ожиданий», — говорит Ихсанов.





