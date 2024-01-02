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За год в Стамбуле инфляция составила почти 75%

14:30 02.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Инфляция в Стамбуле за 2023 год составила 74,88%, что почти на 10% выше прогнозируемого Центробанком показателя. Такие данные приводит Торговая палата Стамбула.

Для Турции ситуация с ценами в многомиллионном Стамбуле является важным показателем состояния экономики, поскольку в этом городе и во всем стамбульском регионе расположено большое количество производств, логистических мощностей.

Розничные цены в Стамбуле выросли на 74,88%, а оптовые — на 62,77%. При этом только в декабре стоимость товаров и услуг в среднем увеличилась на 3,52%. Более всего подскочили цены на здравоохранение и товары для ухода за собой (5,15%). На 5,1% выросли цены на культурные мероприятия, образование и развлечения. Продукты питания в декабре подорожали на 4,9%, жилье — на 2,46%.

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