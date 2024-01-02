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ЕС избегает резкого роста цен на газ используя украинские хранилища - FT

15:40 02.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Использование хранилищ газа на территории Украины позволяет странам Евросоюза избежать резкого роста цен на газ в этом году. Такие оценки приводит британская Financial Times (FT).

«В Центральной и Восточной Европе Украина играет ключевую роль в обеспечении безопасности поставок газа этой зимой», — заявила изданию представитель консалтинговой компании Argus Media Наташа Филдинг.

Согласно оценкам Argus Media, европейские компании начали отбирать газ из украинских хранилищ с начала ноября 2023 года в объемах, составлявших в среднем 10,7 млн кубометров в сутки. В первой половине декабря на фоне значительного похолодания этот показатель временно вырос до 26 млн кубометров в сутки. Больше половины отбираемых объемов приходилось на Польшу, а остальное — на Венгрию, Молдавию и Словакию.


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