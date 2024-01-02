Литва планирует ограничить число въезжающих в страну белорусов
15:50 02.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Мне представляется, что такой поток с учетом уровня наших отношений с Белоруссией является совершенно неоправданным, хотя высказываются и противоположные мнения», — отметила она.
По словам главы правительства, находящиеся в Литве представители белорусской оппозиции хотят, чтобы условия въезда туда не ужесточались. «Мы же говорим о том, что необходимо управлять рисками, поэтому для сокращения потока закрыли два контрольно-пропускных пункта [из шести]», — сообщила Шимоните.
НОВОСТИ
- 15:40 02.01.2024
- ЕС избегает резкого роста цен на газ используя украинские хранилища - FT
- 14:30 02.01.2024
- За год в Стамбуле инфляция составила почти 75%
- 14:20 02.01.2024
- В 2024 году мировой спрос на нефть может достигнуть нового рекорда - эксперты
- 13:20 02.01.2024
- Запад не достиг результата на который рассчитывал на Украине - премьер Литвы
- 13:10 02.01.2024
- Свыше 30 человек задержаны в Турции по подозрению в работе на спецслужбы Израиля
- 12:37 02.01.2024
- Почти 85% россиян ожидают повышения ставок по ипотеке в начале года
- 12:10 02.01.2024
- В Японии возобновили движение скоростных поездов «Синкансэн»
- 12:00 02.01.2024
- Уже в первой половине 2024 года Украина может потерпеть поражение - экс-посол США при НАТО
- 11:10 02.01.2024
- Мадуро считает, что РФ одерживает победу над НАТО и санкциями Запада
- 11:00 02.01.2024
- На 112-м году жизни умер старейший житель Италии
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать