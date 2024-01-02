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Литва планирует ограничить число въезжающих в страну белорусов

15:50 02.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вильнюс планирует принять меры по ограничению числа въезжающих в Литву граждан соседней Белоруссии. Об этом заявила в интервью национальному гостелерадио LRT премьер-министр балтийской республики Ингрида Шимоните.

«Мне представляется, что такой поток с учетом уровня наших отношений с Белоруссией является совершенно неоправданным, хотя высказываются и противоположные мнения», — отметила она.

По словам главы правительства, находящиеся в Литве представители белорусской оппозиции хотят, чтобы условия въезда туда не ужесточались. «Мы же говорим о том, что необходимо управлять рисками, поэтому для сокращения потока закрыли два контрольно-пропускных пункта [из шести]», — сообщила Шимоните.

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