На северо-востоке Сирии три базы США подверглись ракетным ударам

16:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные отряды шиитского движения «Исламское сопротивление Ирака» обстреляли ракетами военную базу США в Эш-Шаддади на юге сирийской провинции Хасеке.



Как сообщил телеканал Al-Mayadeen, по военному объекту, расположенному рядом с нефтяным месторождением Эль-Джебса, был открыт огонь из реактивных систем залпового огня. Сведений о пострадавших и материальном уроне пока не поступало.



Ракетным атакам подверглись также военные базы США в Румейлане и Эль-Маликии на северо-востоке Сирии.



Ранее беспилотный летательный аппарат был запущен шиитскими бойцами в направлении лагеря американских военнослужащих Green Village на территории нефтяного месторождения Эль-Омар в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. По информации телеканала, на американском военном объекте раздался сильный взрыв.





