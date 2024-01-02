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НОВОСТИ

На северо-востоке Сирии три базы США подверглись ракетным ударам

16:40 02.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные отряды шиитского движения «Исламское сопротивление Ирака» обстреляли ракетами военную базу США в Эш-Шаддади на юге сирийской провинции Хасеке.

Как сообщил телеканал Al-Mayadeen, по военному объекту, расположенному рядом с нефтяным месторождением Эль-Джебса, был открыт огонь из реактивных систем залпового огня. Сведений о пострадавших и материальном уроне пока не поступало.

Ракетным атакам подверглись также военные базы США в Румейлане и Эль-Маликии на северо-востоке Сирии.

Ранее беспилотный летательный аппарат был запущен шиитскими бойцами в направлении лагеря американских военнослужащих Green Village на территории нефтяного месторождения Эль-Омар в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. По информации телеканала, на американском военном объекте раздался сильный взрыв.


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