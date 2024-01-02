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НОВОСТИ

На границе Молдавии и Украины из-за сбоя не работает крупнейший КПП

16:50 02.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Крупнейший на юге Молдавии контрольно-пропускной пункт (КПП) Паланка — Маяки — Удобное приостановил работу из-за технических проблем на территории Украины. Об этом сообщила пограничная полиция Молдавии.

«В связи с техническими неполадками на территории Украины работа пограничного перехода Паланка была прервана», — говорится в сообщении. Отмечается, что на КПП образовалась большая очередь.

Ведомство также проинформировало о загруженности КПП на румынской границе со стороны Молдавии. Речь идет о КПП Леушены — Албица, Скулены. Автомобилистам рекомендуют воспользоваться на этом направлении КПП Леова — Бумбата, Кагул — Оанча и Липканы — Рэдэуци.


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