На границе Молдавии и Украины из-за сбоя не работает крупнейший КПП

16:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Крупнейший на юге Молдавии контрольно-пропускной пункт (КПП) Паланка — Маяки — Удобное приостановил работу из-за технических проблем на территории Украины. Об этом сообщила пограничная полиция Молдавии.



«В связи с техническими неполадками на территории Украины работа пограничного перехода Паланка была прервана», — говорится в сообщении. Отмечается, что на КПП образовалась большая очередь.



Ведомство также проинформировало о загруженности КПП на румынской границе со стороны Молдавии. Речь идет о КПП Леушены — Албица, Скулены. Автомобилистам рекомендуют воспользоваться на этом направлении КПП Леова — Бумбата, Кагул — Оанча и Липканы — Рэдэуци.





