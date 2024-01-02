Из-за непогоды на трассе М-4 «Дон» столкнулись боле 20 машин

17:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 20 автомобилей столкнулись на трассе М-4 «Дон» в Тульской области из-за снегопада и плохой видимости. По предварительной информации, никто не пострадал, сообщила пресс-служба регионального управления ГИБДД.



«В 13:10 на 270-м км автодороги М-4 „Дон“ Воловского района Тульской области (в сторону Воронежа), по предварительной информации, произошло ДТП с участием более 20 транспортных средств. На данный момент пострадавших нет», — говорится в сообщении.



На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции, обстоятельства уточняются.



