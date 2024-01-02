Франция изменит формат помощи Киеву и сосредоточиться на производстве оружия
17:20 02.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Поддержка Франции в вопросах поставки военного оборудования, конечно же, продолжается. Постепенно она будет менять свой характер, поскольку цель заключается в том, чтобы производить больше оружия на Украине, а не действовать исключительно за счет безвозмездных поставок и закупок», — отметил он.
По словам дипломата, «для перехода от одной стратегии к другой потребуется некоторое время».
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