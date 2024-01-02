За препятствование поставкам оборудования Китай пригрозил США последствиями
18:20 02.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Китайская сторона неизменно выступает против того, чтобы США абстрагировали концепцию государственной безопасности и под разными предлогами принуждали другие страны к научно-техническому эмбарго в отношении КНР, — подчеркнул он на брифинге. — На фоне глубокой экономической интеграции между всеми странами Соединенные Штаты своей гегемонией и травлей серьезно нарушают правила международной торговли».
Ван Вэньбинь уточнил, что своими действиями Вашингтон наносит серьезный удар по международному производству полупроводников, нарушая глобальные цепочки поставок. «США обязательно сами пожнут плоды от содеянного», — добавил он.
НОВОСТИ
- 16:45 31.12.2023
- В Воздушных силах Украины не знают, где установлена израильская система оповещения
- 12:30 31.12.2023
- В ответ на атаку Белгорода, Россия наносит удары только по военным объектам – МО РФ
- 12:15 31.12.2023
- Высокоточный удар по «Харьков Палас» уничтожил тех, кто планировал удары по Белгороду – МО РФ
- 11:35 31.12.2023
- В Белгороде отменили воздушную тревогу. Всего за сутки ВСУ выпустили по области около 100 снарядов
- 10:58 31.12.2023
- В Белгороде увеличилось число погибших при обстреле ВСУ, и запущена сирена ракетной опасности
- 09:10 31.12.2023
- До 22 человек выросло число погибших при обстреле Белгорода ВСУ из чешского РСЗО
- 19:35 30.12.2023
- Украина предприняла попытку удара по Белгороду ракетами в кассетном снаряжении - МО РФ
- 20:00 29.12.2023
- «Линия Суровикина» позволила отразить контрнаступление ВСУ и спасти тысячи российских солдат
- 19:45 29.12.2023
- Британия собирается отправить Украине сотни «невероятно точных» ракет для ПВО
- 15:15 29.12.2023
- Осенний 2023 года призыв граждан на военную службу завершен - МО РФ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать