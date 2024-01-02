За препятствование поставкам оборудования Китай пригрозил США последствиями

18:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китайские власти выступают против деструктивных мер Соединенных Штатов, которые путем давления принудили отдельные нидерландские компании прекратить поставки оборудования для производства полупроводниковых микросхем в КНР. Как заявил официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь, в итоге Вашингтону придется самому столкнуться с негативными последствиями своей политики.



«Китайская сторона неизменно выступает против того, чтобы США абстрагировали концепцию государственной безопасности и под разными предлогами принуждали другие страны к научно-техническому эмбарго в отношении КНР, — подчеркнул он на брифинге. — На фоне глубокой экономической интеграции между всеми странами Соединенные Штаты своей гегемонией и травлей серьезно нарушают правила международной торговли».



Ван Вэньбинь уточнил, что своими действиями Вашингтон наносит серьезный удар по международному производству полупроводников, нарушая глобальные цепочки поставок. «США обязательно сами пожнут плоды от содеянного», — добавил он.





