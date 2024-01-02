В системах подавления дронов заинтересованы около 60 аэропортов РФ
18:30 02.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«В рамках федерального проекта, утвержденного председателем правительства, до 2030 года планируется оснастить системами обнаружения и подавления дронов 31 аэродром в рамках средств федерального бюджета. Кроме того, мы видим интерес на 30 аэродромах в реализации этого проекта за счет средств внебюджетных источников», — сказал Ядров.
Ранее во вторник заместитель генерального директора Шереметьево по безопасности Константин Попов заявил, что московский аэропорт принял и тестирует системы обнаружения и подавления беспилотников.
Ядров уточнил, что Шереметьево реализует тестовый проект «не за счет средств федерального бюджета, а за счет внутренних средств».
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