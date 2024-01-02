Эрдаган считает, что внешние силы пытались подорвать туризм в Турции

19:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что летом 2023 года внешние силы пытались провести кампанию по подрыву сферы туризма в республике. Об этом он сказал во время выступления на мероприятии Союза турецких экспортеров и минторговли. Трансляцию вел телеканал TRT Haber.



«Летом [2023 года] была проведена связанная с внешними силами кампания по подрыву туризма — одной из важнейших статей дохода нашей страны», — указал президент.



Ранее кандидат в президенты республики от оппозиции Кемаль Кылычдароглу высказался о необходимости присоединения к санкциям в отношении России. После этого, по словам тогдашнего главы МИД Мевлюта Чавушоглу, произошел 80-процентный спад турпотока из РФ. Кроме того, в ряде СМИ за пределами Турции появлялись публикации об опасности отдыха в республике из-за угроз новых землетрясений, лесных пожаров, или о сильном росте цен на отдых.



