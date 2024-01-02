Посольство Франции в Нигере закрыто до нового распоряжения

19:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Франция закрыла свое посольство в столице Нигера Ниамее до нового распоряжения. Об этом говорится в коммюнике французского внешнеполитического ведомства.



«Посольство Франции в Нигере закрыто до новых указаний, — отмечается в сообщении. — Посольство продолжит работу из Парижа».



В тексте указывается, что дипломаты «будут поддерживать связь с французскими гражданами и неправительственными организациями». «Консульская деятельность будет осуществляться консульствами Франции в регионе», — заключили в МИД.



