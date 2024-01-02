0
0
78
НОВОСТИ

Посольство Франции в Нигере закрыто до нового распоряжения

19:40 02.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Франция закрыла свое посольство в столице Нигера Ниамее до нового распоряжения. Об этом говорится в коммюнике французского внешнеполитического ведомства.

«Посольство Франции в Нигере закрыто до новых указаний, — отмечается в сообщении. — Посольство продолжит работу из Парижа».

В тексте указывается, что дипломаты «будут поддерживать связь с французскими гражданами и неправительственными организациями». «Консульская деятельность будет осуществляться консульствами Франции в регионе», — заключили в МИД.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

20:10 02.01.2024
Украинская военная комендатура и полиция начали искать уклонистов
0
106
19:50 02.01.2024
Только после прекращения огня в Газе ХАМАС согласится на обмен заложников
0
125
19:30 02.01.2024
Эрдаган считает, что внешние силы пытались подорвать туризм в Турции
0
162
18:30 02.01.2024
В системах подавления дронов заинтересованы около 60 аэропортов РФ
0
218
18:20 02.01.2024
За препятствование поставкам оборудования Китай пригрозил США последствиями
0
249
17:20 02.01.2024
Франция изменит формат помощи Киеву и сосредоточиться на производстве оружия
0
355
17:10 02.01.2024
Из-за непогоды на трассе М-4 «Дон» столкнулись боле 20 машин
0
336
16:50 02.01.2024
На границе Молдавии и Украины из-за сбоя не работает крупнейший КПП
0
320
16:40 02.01.2024
На северо-востоке Сирии три базы США подверглись ракетным ударам
0
361
15:50 02.01.2024
Литва планирует ограничить число въезжающих в страну белорусов
0
369

Возврат к списку