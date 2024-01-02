Только после прекращения огня в Газе ХАМАС согласится на обмен заложников
19:50 02.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Мы представили ответ на инициативы, которые были переданы ХАМАС посредниками в лице Египта и Катара», — приводит его слова вещающий из Дубая (ОАЭ) телеканал Al Hadath. «Мы обусловили принятие любых инициатив немедленным прекращением огня в Газе», — указал Хания. Он добавил, что заложники «будут освобождены только на условиях сопротивления [ХАМАС]».
Лидер движения подчеркнул, что ХАМАС готово участвовать в формировании единого палестинского правительства, которое контролировало бы сектор Газа и Западный берег реки Иордан. «В Газе не будет политического вакуума. Мы подтвердили, что привержены принципу единства палестинского народа и готовы сотрудничать со всеми политическими силами для возрождения Организации [освобождения Палестины]», — указал глава политбюро ХАМАС.
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