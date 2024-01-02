Украинская военная комендатура и полиция начали искать уклонистов

20:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Киевской области дали указание военной комендатуре и полиции искать на блокпостах мужчин, уклоняющихся от мобилизации в Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом сообщает издание «Украинская права» со ссылкой на Киевский областной территориальный центр комплектования (ТЦК, украинский аналог военкомата).



«С целью содействия военному командованию во внедрении и осуществлении мероприятий правового режима военного положения <…> главному управлению Национальной полиции в Киевской области, управлению патрульной полиции в Киевской области, комендатуре Киевской области поставлена задача: во взаимодействии проработать и внедрить дополнительные меры на блокпостах, размещенных на международных автомобильных дорогах в пределах Киевской области, с целью выявления лиц, совершивших нарушения законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации или нарушили правила воинского учета», — цитирует издание ответ на его запрос Киевского областного ТЦК.



Комендант Киевской области Руслан Олейник в конце декабря сообщил, что правоохранители могут вручать повестки на блокпостах, установленных в Киевской области на период с 28 декабря по 6 января. Ранее местные власти не признавали, что на блокпостах будут вручать повестки, их установка объяснялась «усилением контрдиверсионных мер в области».





