0
0
1
НОВОСТИ

Украинская военная комендатура и полиция начали искать уклонистов

20:10 02.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Киевской области дали указание военной комендатуре и полиции искать на блокпостах мужчин, уклоняющихся от мобилизации в Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом сообщает издание «Украинская права» со ссылкой на Киевский областной территориальный центр комплектования (ТЦК, украинский аналог военкомата).

«С целью содействия военному командованию во внедрении и осуществлении мероприятий правового режима военного положения <…> главному управлению Национальной полиции в Киевской области, управлению патрульной полиции в Киевской области, комендатуре Киевской области поставлена задача: во взаимодействии проработать и внедрить дополнительные меры на блокпостах, размещенных на международных автомобильных дорогах в пределах Киевской области, с целью выявления лиц, совершивших нарушения законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации или нарушили правила воинского учета», — цитирует издание ответ на его запрос Киевского областного ТЦК.

Комендант Киевской области Руслан Олейник в конце декабря сообщил, что правоохранители могут вручать повестки на блокпостах, установленных в Киевской области на период с 28 декабря по 6 января. Ранее местные власти не признавали, что на блокпостах будут вручать повестки, их установка объяснялась «усилением контрдиверсионных мер в области».


Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

19:50 02.01.2024
Только после прекращения огня в Газе ХАМАС согласится на обмен заложников
0
125
19:40 02.01.2024
Посольство Франции в Нигере закрыто до нового распоряжения
0
139
19:30 02.01.2024
Эрдаган считает, что внешние силы пытались подорвать туризм в Турции
0
162
18:30 02.01.2024
В системах подавления дронов заинтересованы около 60 аэропортов РФ
0
218
18:20 02.01.2024
За препятствование поставкам оборудования Китай пригрозил США последствиями
0
249
17:20 02.01.2024
Франция изменит формат помощи Киеву и сосредоточиться на производстве оружия
0
355
17:10 02.01.2024
Из-за непогоды на трассе М-4 «Дон» столкнулись боле 20 машин
0
336
16:50 02.01.2024
На границе Молдавии и Украины из-за сбоя не работает крупнейший КПП
0
320
16:40 02.01.2024
На северо-востоке Сирии три базы США подверглись ракетным ударам
0
361
15:50 02.01.2024
Литва планирует ограничить число въезжающих в страну белорусов
0
369

Возврат к списку