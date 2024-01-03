Госдолг США перешагнул отметку в 34 трлн долл

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Государственный долг Соединенных Штатов Америки превысил отметку в $34 трлн. Об этом свидетельствуют данные на сайте фискальной информации Министерства финансов США.

По состоянию на 00:30 мск значение данного показателя составляет $34,001 трлн. За 2023 год он вырос на более чем $4 трлн.