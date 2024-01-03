Положение об однократном президентском сроке в конституции Казахстана неизменно - Токаев
09:30 03.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Это дезинформация. Убежден, произвольное внесение изменений в конституцию, тем более по такому фундаментальному вопросу, уже невозможно. Конституционная реформа была осуществлена не для того, чтобы вносить произвольные изменения в основной закон», — сказал глава государства в интервью, опубликованном в газете «Егемен Казахстан» («Суверенный Казахстан»).
По его словам, положение об однократном президентском сроке в конституции неизменно. «Эта норма является такой же незыблемой, как и нормы о независимости, унитарности, территориальной целостности и форме правления нашего государства», — отметил он.
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