Положение об однократном президентском сроке в конституции Казахстана неизменно - Токаев

09:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев опроверг слухи о планах провести конституционный референдум и в 2026 году вновь принять участие в президентских выборах.

«Это дезинформация. Убежден, произвольное внесение изменений в конституцию, тем более по такому фундаментальному вопросу, уже невозможно. Конституционная реформа была осуществлена не для того, чтобы вносить произвольные изменения в основной закон», — сказал глава государства в интервью, опубликованном в газете «Егемен Казахстан» («Суверенный Казахстан»).

По его словам, положение об однократном президентском сроке в конституции неизменно. «Эта норма является такой же незыблемой, как и нормы о независимости, унитарности, территориальной целостности и форме правления нашего государства», — отметил он.