Температура воздуха в Москве к вечеру 3 января может опуститься ниже -25С

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Переменная облачность, гололедица, отсутствие осадков и температура воздуха до минус 24 градусов ожидаются в Москве в среду, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет от минус 22 до минус 24 градусов, ночью столбики термометров могут опуститься до минус 27 градусов. Ветер ожидается северный, северо-восточный со скоростью 4-9 м/с. Атмосферное давление составит 748 мм ртутного столба.