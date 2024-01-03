В ХАМАС заявили о приостановке переговоров с Израилем об освобождении заложников в Газе - СМИ

09:50

Палестинское движения ХАМАС объявило о заморозке переговоров с Израилем по освобождению заложников, удерживаемых в секторе Газа, после убийства в пригороде столицы Ливана члена руководства группировки Салеха аль-Арури. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya.

Как отмечает телеканал, глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания охарактеризовал убийство как «террористический акт», назвав его нарушением суверенитета Ливана и усилением враждебности Израиля по отношению к палестинцам.

Ранее ХАМАС официально подтвердило гибель аль-Арури в результате атаки израильских беспилотников в пригороде Дахия ливанской столицы.