В ХАМАС заявили о приостановке переговоров с Израилем об освобождении заложников в Газе - СМИ
09:50 03.01.2024
Как отмечает телеканал, глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания охарактеризовал убийство как «террористический акт», назвав его нарушением суверенитета Ливана и усилением враждебности Израиля по отношению к палестинцам.Ранее ХАМАС официально подтвердило гибель аль-Арури в результате атаки израильских беспилотников в пригороде Дахия ливанской столицы.
НОВОСТИ
- 10:00 03.01.2024
- В Белгородской области школьные каникулы могут продлить до 19 января
- 09:40 03.01.2024
- Илон Маск назвал одну из главных проблем человечества на данный момент
- 09:32 03.01.2024
- Температура воздуха в Москве к вечеру 3 января может опуститься ниже -25С
- 09:30 03.01.2024
- Положение об однократном президентском сроке в конституции Казахстана неизменно - Токаев
- 09:10 03.01.2024
- В Японии за последние два дня произошло уже более 300 землетрясений различной силы
- 09:00 03.01.2024
- Госдолг США перешагнул отметку в 34 трлн долл
- 20:10 02.01.2024
- Украинская военная комендатура и полиция начали искать уклонистов
- 19:50 02.01.2024
- Только после прекращения огня в Газе ХАМАС согласится на обмен заложников
- 19:40 02.01.2024
- Посольство Франции в Нигере закрыто до нового распоряжения
- 19:30 02.01.2024
- Эрдаган считает, что внешние силы пытались подорвать туризм в Турции
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать