В Белгородской области школьные каникулы могут продлить до 19 января

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Белгородской области планируют продлить каникулы для школьников в приграничных районах, в Белгороде и Белгородском районе до 19 января в связи с обстрелами со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), детские сады будут работать в режиме дежурных групп, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

«Один из вопросов, который будет рассмотрен [на заседании оперштаба области], — это продление школьных каникул до 19 января в муниципальных образованиях: Белгороде, Краснояружском районе, Борисовском районе, Шебекинском округе, Белгородском районе, Валуйском округе, Волоконовском районе, Грайворонском округе. Я думаю, что все вы согласитесь, что эта мера на сегодняшний день необходима», — написал он, добавив, что заседание оперштаба пройдет 8 января.