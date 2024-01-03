В Белгородской области школьные каникулы могут продлить до 19 января
10:00 03.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти Белгородской области планируют продлить каникулы для школьников в приграничных районах, в Белгороде и Белгородском районе до 19 января в связи с обстрелами со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), детские сады будут работать в режиме дежурных групп, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.
«Один из вопросов, который будет рассмотрен [на заседании оперштаба области], — это продление школьных каникул до 19 января в муниципальных образованиях: Белгороде, Краснояружском районе, Борисовском районе, Шебекинском округе, Белгородском районе, Валуйском округе, Волоконовском районе, Грайворонском округе. Я думаю, что все вы согласитесь, что эта мера на сегодняшний день необходима», — написал он, добавив, что заседание оперштаба пройдет 8 января.
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