СМИ сообщили о тайном соглашении по продлению аренды базы США в Катаре
11:00 03.01.2024 Источник: Газета.Ru
США тайно продлили соглашение с Катаром об использовании крупнейшей военной авиационной базы на Ближнем Востоке Эль-Удейд еще на 10 лет. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на трех представителей Пентагона и одного неназванного чиновника.
Соглашение было продлено в контексте усиления американского присутствия на Ближнем Востоке на фоне роста угроз со стороны поддерживаемых Ираном боевых групп в Ираке, Сирии и Йемене, отметил CNN.
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