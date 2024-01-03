СМИ сообщили о тайном соглашении по продлению аренды базы США в Катаре

11:00 Источник: Газета.Ru

США тайно продлили соглашение с Катаром об использовании крупнейшей военной авиационной базы на Ближнем Востоке Эль-Удейд еще на 10 лет. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на трех представителей Пентагона и одного неназванного чиновника.

Соглашение было продлено в контексте усиления американского присутствия на Ближнем Востоке на фоне роста угроз со стороны поддерживаемых Ираном боевых групп в Ираке, Сирии и Йемене, отметил CNN.