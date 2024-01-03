В Аргентине произошло землетрясение магнитудой 5,5

11:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Землетрясение магнитудой 5,5 произошло на западе Аргентины. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

По его данным, эпицентр подземных толчков находился в 72 км к западу от населенного пункта Винчина с населением около 2,7 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 127 км.