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НОВОСТИ

В Аргентине произошло землетрясение магнитудой 5,5

11:35 03.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Землетрясение магнитудой 5,5 произошло на западе Аргентины. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

По его данным, эпицентр подземных толчков находился в 72 км к западу от населенного пункта Винчина с населением около 2,7 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 127 км.

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