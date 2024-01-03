В Россию поступила первая партия куриных яиц из Турции

12:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Первая партия яиц из Турции в количестве 316,8 тыс. штук ввезена в Россию. От этом сообщил Россельхознадзор.

«3 января через пункт пропуска „Яраг-Казмаляр“ ввезена первая партия пищевого яйца из Турции в количестве 19,36 тонны (316800 штук) для дальнейшей реализации на территории России», — говорится в сообщении.

В конце декабря ведомство сообщило, что Россельхознадзор с 29 декабря 2023 года открыл поставки инкубационного яйца с шести турецких предприятий.