Жители ФРГ считают, что правительство Шольца в наступившем году распадется -опрос
14:30 03.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Чуть больше половины жителей Германии полагают, что правительство канцлера Олафа Шольца распадется в течение текущего года. Таковы результаты опроса общественного мнения, который провела служба Civey для еженедельной газеты Zeit.
У участников опроса спросили, насколько вероятным они считают, что правящая коалиция останется у власти к 31 декабря 2024 года. 53% респондентов назвали этот вариант маловероятным, 43% придерживаются обратной точки зрения. Остальные воздержались от ответа.
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