Журналисты из РФ смогут запросить аккредитацию на Евро-2024 - УЕФА
14:45 03.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Журналисты всех стран могут подать заявку на аккредитацию на чемпионат Европы по футболу 2024 года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
«Все желающие смогут запросить аккредитацию и бронирование мест для СМИ на Евро-2024. Предполагаемые даты открытия и закрытия медиапортала УЕФА для аккредитации на чемпионат Европы: с 10:00 мск 15 января до 16:00 мск 18 апреля», — сообщили ТАСС в пресс-службе УЕФА в ответ на вопрос о том, будут ли допущены к работе на турнире российские журналисты.
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