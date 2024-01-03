Журналисты из РФ смогут запросить аккредитацию на Евро-2024 - УЕФА

14:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Журналисты всех стран могут подать заявку на аккредитацию на чемпионат Европы по футболу 2024 года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

«Все желающие смогут запросить аккредитацию и бронирование мест для СМИ на Евро-2024. Предполагаемые даты открытия и закрытия медиапортала УЕФА для аккредитации на чемпионат Европы: с 10:00 мск 15 января до 16:00 мск 18 апреля», — сообщили ТАСС в пресс-службе УЕФА в ответ на вопрос о том, будут ли допущены к работе на турнире российские журналисты.