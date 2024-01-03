Министр обороны Италии: У нашего флота на вооружении «всего 63 ракеты»
15:00 03.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министр обороны Италии Гвидо Крозетто заявил, что на вооружении военно-морского флота страны находится всего 63 ракеты. По данным газеты Il Foglio заявление прозвучало во время заседании комитета по обороне.
Слова Крозетто прозвучали после того, как эсминец ВМС США уничтожил несколько БПЛА хуситов на Ближнем Востоке, выпустив около восьмидесяти ракет. «А у нас всего 63 ракеты», – констатировал Крозетто.
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