Теракт у кладбища в Иране: Более 50 погибших

16:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

По меньшей мере 53 человека погибли и еще 71 пострадал в результате двух взрывов у кладбища, где похоронен генерал Касем Сулеймани, в иранском городе Керман. Об этом сообщило агентство Fars со ссылкой на организацию по чрезвычайным ситуациям.

«71 человек доставлен в больницу. 53 человека погибли», — цитирует агентство заявление ведомства.

Случившееся уже признали террористическим актом. Сегодня в городе проходила церемония, посвященная памяти Сулеймани, который был убит 3 января 2020 года в результате удара США.