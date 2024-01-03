За помощью с запуском тяжелого спутника Индии пришлось обратиться в SpaceX

17:26 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Индийская организация космических исследований (ISRO) и правительственный департамент космических исследований намерены использовать ракету-носитель Falcon-9 американской компании SpaceX для запуска тяжелого спутника связи нового поколения GSAT-20. Об этом сообщил журналистам глава ISRO Шридхара Паникер Сомнатх.

«Индии пришлось обратиться к SpaceX, поскольку к необходимому сроку не было другой ракеты», — приводит слова Сомнатха телеканал NDTV.

У Индии нет собственных ракет, способных вывести на геостационарную орбиту Земли спутники массой более 4 тонн. Работа над таким носителем в настоящее время идет.