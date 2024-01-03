За помощью с запуском тяжелого спутника Индии пришлось обратиться в SpaceX
17:26 03.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Индийская организация космических исследований (ISRO) и правительственный департамент космических исследований намерены использовать ракету-носитель Falcon-9 американской компании SpaceX для запуска тяжелого спутника связи нового поколения GSAT-20. Об этом сообщил журналистам глава ISRO Шридхара Паникер Сомнатх.
«Индии пришлось обратиться к SpaceX, поскольку к необходимому сроку не было другой ракеты», — приводит слова Сомнатха телеканал NDTV.
У Индии нет собственных ракет, способных вывести на геостационарную орбиту Земли спутники массой более 4 тонн. Работа над таким носителем в настоящее время идет.
НОВОСТИ
- 17:53 03.01.2024
- Турция решила начать обновление военного флота и построить авианосец
- 16:20 03.01.2024
- Теракт у кладбища в Иране: Более 50 погибших
- 15:02 03.01.2024
- С обеих сторон Крымского моста собрались длинные пробки
- 15:00 03.01.2024
- Министр обороны Италии: У нашего флота на вооружении «всего 63 ракеты»
- 14:45 03.01.2024
- Журналисты из РФ смогут запросить аккредитацию на Евро-2024 - УЕФА
- 14:30 03.01.2024
- Жители ФРГ считают, что правительство Шольца в наступившем году распадется - опрос
- 14:00 03.01.2024
- В Швеции поставлен рекорд отрицательной температуры воздуха
- 12:45 03.01.2024
- В Россию поступила первая партия куриных яиц из Турции
- 11:35 03.01.2024
- В Аргентине произошло землетрясение магнитудой 5,5
- 11:00 03.01.2024
- СМИ сообщили о тайном соглашении по продлению аренды базы США в Катаре
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать