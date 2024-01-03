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Турция решила начать обновление военного флота и построить авианосец

17:53 03.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Исполком оборонной промышленности Турции принял решение о строительстве новых типов кораблей для ВМС, в том числе нового поколения. Об этом сообщила администрация президента республики Тайипа Эрдогана, который председательствовал на совещании исполкома.

«На совещании принято решение в рамках программы создания военных кораблей выйти на этап проектирования авианосца, строительства кораблей MİLGEM. Принято решение о строительстве фрегатов I класса, морских патрульных кораблей, новых типов десантных кораблей, минных тральщиков нового поколения и собственных десантных катеров», — говорится в сообщении.

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