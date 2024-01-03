Путин выразил руководству Ирана глубокие соболезнования в связи с трактом на кладбище
18:40 03.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин осудил терроризм во всех его проявлениях и выразил соболезнования руководству Ирана в связи с терактом в Кермане.
Как сообщается на сайте Кремля, глава российского государства направил послание верховному руководителю Исламской Республики Иран Али Хаменеи и президенту Ирана Эбрахиму Раиси, выразив «глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями террористического акта в городе Керман». «Убийство мирных людей, посещавших кладбище, потрясает своей жестокостью и цинизмом», — подчеркнул Путин.
«Решительно осуждаем терроризм во всех его формах и проявлениях, подтверждаем приверженность бескомпромиссной борьбе с этим злом», — заверил российский лидер.
Правительство Ирана объявило 4 января днем траура по всей стране по погибшим в результате двух взрывов у кладбища в городе Керман, где похоронен генерал Касем Сулеймани. Об этом сообщило агентство IRNA. По последним данным, в результате взрывов погибли по меньшей мере 103 человека.
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