ОАЭ стали посредником в возвращении российских военных с подконтрольных Украине территорий

19:39 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

248 российских военнослужащих возвращены с подконтрольной Киеву территории в результате сложного переговорного процесса. Как сообщили в Минобороны РФ, возвращение военных стало возможным благодаря посредническому участию Объединенных Арабских Эмиратов.

«3 января т. г. в результате сложного переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 248 российских военнослужащих. Возвращение российских военнослужащих из плена стало возможным благодаря посредническому участию гуманитарного характера Объединенных Арабских Эмиратов», — говорится в сообщении.