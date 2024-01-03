ОАЭ стали посредником в возвращении российских военных с подконтрольных Украине территорий
19:39 03.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
248 российских военнослужащих возвращены с подконтрольной Киеву территории в результате сложного переговорного процесса. Как сообщили в Минобороны РФ, возвращение военных стало возможным благодаря посредническому участию Объединенных Арабских Эмиратов.
«3 января т. г. в результате сложного переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 248 российских военнослужащих. Возвращение российских военнослужащих из плена стало возможным благодаря посредническому участию гуманитарного характера Объединенных Арабских Эмиратов», — говорится в сообщении.
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