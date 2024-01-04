Подростку из США удалось пройти «Тетрис» до самого конца игры

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американский подросток из штата Оклахома Уиллис Гибсон, предположительно, первым в истории полностью прошел оригинальную версию игры «Тетрис», сообщила в среду газета The New York Times.

По ее сведениям, 13-летний Уиллис на игровой приставке фирмы Nintendo дошел до последнего 157-го уровня игры, достигнув момента, на котором игра «зависает» при счете 999999 из-за программных ограничений. Как заявил игрок в интервью газете, «он невероятно рад» своему достижению. «В него [Тетрис] легко начать играть, но сложно добиться мастерства», — добавил рекордсмен. Видео своего прохождения Уиллис разместил в интернете.

Как отмечает издание, до момента «зависания» игры раньше удавалось доходить лишь искусственному интеллекту. Уиллис играет на соревновательном уровне с 2021 года.