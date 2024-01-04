Резервного плана на случай прекращения помощи Запада у Киева нет - Кулеба

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Украины не имеют резервного плана на случай сокращения помощи и поставок вооружений странами Запада, в Киеве рассчитывают, что западные союзники продолжат оказывать военную поддержку. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью американскому телеканалу CNN, видеозапись которого размещена на сайте телекомпании.

«У нас нет плана Б. Мы уверены в плане А», — сказал Кулеба в ответ на вопрос о возможном резервном плане на случай сокращения западной поддержки. Кулеба добавил, что «Украина всегда будет бороться с имеющимися у нее ресурсами».