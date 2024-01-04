0
0
0
НОВОСТИ

Около 20 градусов мороза ожидается в Москве в четверг, 4 января

09:10 04.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, гололедица и температура воздуха до минус 22 градусов ожидаются в Москве в четверг, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет от минус 20 до минус 22 градусов, ночью столбики термометров могут опуститься до минус 23 градусов. Ветер ожидается северо-восточный со скоростью 4-9 м/с. Атмосферное давление составит 744 мм ртутного столба.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

09:20 04.01.2024
Резервного плана на случай прекращения помощи Запада у Киева нет - Кулеба
0
27
09:00 04.01.2024
Подростку из США удалось пройти «Тетрис» до самого конца игры
0
36
19:39 03.01.2024
ОАЭ стали посредником в возвращении российских военных с подконтрольных Украине территорий
0
902
18:40 03.01.2024
Путин выразил руководству Ирана глубокие соболезнования в связи с трактом на кладбище
0
882
17:53 03.01.2024
Турция решила начать обновление военного флота и построить авианосец
0
947
17:26 03.01.2024
За помощью с запуском тяжелого спутника Индии пришлось обратиться в SpaceX
0
988
16:20 03.01.2024
Теракт у кладбища в Иране: Более 50 погибших
0
999
15:02 03.01.2024
С обеих сторон Крымского моста собрались длинные пробки
0
1055
15:00 03.01.2024
Министр обороны Италии: У нашего флота на вооружении «всего 63 ракеты»
0
1078
14:45 03.01.2024
Журналисты из РФ смогут запросить аккредитацию на Евро-2024 - УЕФА
0
890

Возврат к списку