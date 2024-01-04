Около 20 градусов мороза ожидается в Москве в четверг, 4 января

09:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, гололедица и температура воздуха до минус 22 градусов ожидаются в Москве в четверг, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет от минус 20 до минус 22 градусов, ночью столбики термометров могут опуститься до минус 23 градусов. Ветер ожидается северо-восточный со скоростью 4-9 м/с. Атмосферное давление составит 744 мм ртутного столба.