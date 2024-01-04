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СМИ рассказали, почему Украина не может использовать американские «Абрамсы»

10:19 04.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина не может использовать американские танки M1 Abrams в связи с их уязвимостью. Об этом сообщил журнал Forbes.

По его данным, танки были поставлены Украине два месяца назад, однако они до сих пор не участвуют в военных операциях. Причиной тому послужила их уязвимость перед беспилотниками из-за тонкой брони сверху и по бокам. В публикации подчеркивается, что «FPV-дрон даже со старым противотанковым зарядом может пробить это место, убив или ранив члена экипажа». Среди возможных вариантов усиления танков рассматриваются прикрепление сверху и по бокам дополнительной брони, однако проведение модернизации не представляется возможным до наступления сухого сезона, иначе танк будет застревать в грязи из-за увеличения массы.

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