СМИ рассказали, почему Украина не может использовать американские «Абрамсы»
10:19 04.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По его данным, танки были поставлены Украине два месяца назад, однако они до сих пор не участвуют в военных операциях. Причиной тому послужила их уязвимость перед беспилотниками из-за тонкой брони сверху и по бокам. В публикации подчеркивается, что «FPV-дрон даже со старым противотанковым зарядом может пробить это место, убив или ранив члена экипажа». Среди возможных вариантов усиления танков рассматриваются прикрепление сверху и по бокам дополнительной брони, однако проведение модернизации не представляется возможным до наступления сухого сезона, иначе танк будет застревать в грязи из-за увеличения массы.
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