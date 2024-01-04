Акции Сбера стали самой выгодной ценной бумагой РФ в XXI веке
11:17 04.01.2024
«РБК Инвестиции» составили рейтинг из десяти бумаг российских компаний, которые показали самый большой рост с 29 декабря 2000 года по 26 декабря 2023 года. Первые два места в топе заняли привилегированные и обыкновенные акции Сбербанка соответственно. Префы банка за 23 года подорожали более чем в 660 раз — если в конце 2000 года привилегированные акции Сбербанка стоили 0,41 руб., то в 2023 году их цена достигла 271 руб. Обыкновенные бумаги подорожали в 387 раз, с 0,70 до 271,9 руб.
В минувшем году акции Сбера были самой популярной голубой фишкой российского рынка. По данным Мосбиржи, в ноябре обыкновенные и привилегированные акции банка в общей сложности занимали 37,4% «народного портфеля» (30,1% и 7,3% соответственно). На втором месте в этом списке были акции «Газпрома» с заметно меньшей долей — 15,5%.
Акции Сбера в 2023 году выросли в цене почти в 2 раза. Подъему котировок способствовали внушительные финансовые показатели Сбера (за 11 месяцев банк заработал 1,38 трлн руб. чистой прибыли), выплата рекордных дивидендов (565 млрд руб.) и ожидания еще более щедрых выплат по итогам 2023 года, а также общее восстановление российской экономики и улучшение настроений на рынке.
Эксперты позитивно оценивают перспективы акции Сбера в 2024 году. По их мнению, рост может составить до 40%.
«Это наиболее крупная, устойчивая и динамично развивающаяся компания в России, доходы которой слабо зависят от волатильности курса валют или котировок цены на нефть», — отмечают аналитики «Газпромбанк Инвестиции».
Также одним из драйверов роста акций Сбера в этом году может стать ожидание высоких дивидендов по итогам 2023 года. Новая дивидендная политика банка предполагает, что на выплаты акционерам он должен направлять 50% от чистой прибыли по МСФО. С учетом солидной чистой прибыли, полученной банком в 2023 году, сумма дивидендов может составить не менее 700 млрд руб.
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