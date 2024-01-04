Уайт назвал дату запрошенного Киевом заседания Совета Украина — НАТО
12:10 04.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Заседание Совета Украина — НАТО пройдет по запросу Киева 10 января в Брюсселе на уровне послов. Об этом сообщил официальный представитель альянса Дилан Уайт.
«Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг созовет заседание Совета Украина — НАТО в среду, 10 января, на уровне послов по просьбе Украины после недавних российских ракетных атак и ударов беспилотников», — написал он в соцсети («икс», ранее Twitter).
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