МИД Индии категорически заявил, что Дели не передавал Украине никакие артиллерийские снаряды

14:16 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Индийская сторона не отправляла на Украину артиллерийские боеприпасы. Об этом сообщил на брифинге в Нью-Дели официальный представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал, отвечая на вопрос о появившихся в СМИ данных о якобы имевших место поставках индийских снарядов на Украину.

«Мы можем категорично сказать, что мы не посылали никаких артиллерийских боеприпасов на Украину, не экспортировали и не отправляли», — сказал он.