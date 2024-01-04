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НОВОСТИ

МИД Индии категорически заявил, что Дели не передавал Украине никакие артиллерийские снаряды

14:16 04.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Индийская сторона не отправляла на Украину артиллерийские боеприпасы. Об этом сообщил на брифинге в Нью-Дели официальный представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал, отвечая на вопрос о появившихся в СМИ данных о якобы имевших место поставках индийских снарядов на Украину.

«Мы можем категорично сказать, что мы не посылали никаких артиллерийских боеприпасов на Украину, не экспортировали и не отправляли», — сказал он.

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