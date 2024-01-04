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НОВОСТИ

Кэмерон пообещал хуситам «принять меры», если атаки на суда не прекратятся

17:15 04.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Новые нападения йеменских мятежников-хуситов на суда в Красном море будут иметь для них последствия. С таким заявлением выступил глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон.

«Мировая экономика, экономика каждой страны пострадает, если суда продолжат подвергаться нападениям, которые совершенно незаконны и неприемлемы. Эти атаки должны прекратиться, в противном случае будут приняты меры», — заявил Кэмерон в ходе визита в непризнанное Косово, отвечая на вопросы журналистов. Министр, слова которого приводит агентство Reuters, ушел от ответа на уточняющий вопрос о том, о каких именно мерах может идти речь.

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