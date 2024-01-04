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Сильные морозы в Финляндии привели к отмене части пассажирских поездов

17:45 04.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Около 20 поездов дальнего следования ежедневно будут отменены в Финляндии в пятницу, субботу и воскресенье из-за сильных морозов. Об этом сообщается в заявлении финского государственного железнодорожного оператора VR.

Как указывает компания, сильные морозы и гололед по всей стране создали трудности для железнодорожного парка VR на этой неделе. Чтобы обеспечить максимально бесперебойное обслуживание в ближайшие дни, VR отменяет некоторые поезда до конца недели, клиентам будут возвращены деньги.

«Во время сильных морозов на этой неделе наш подвижной состав не смог оттаять должным образом, и теперь необходимо дополнительное оттаивание и обслуживание. Мы очень сожалеем об отмене этих поездов. Однако эта мера необходима для обеспечения бесперебойной работы поездов, так как морозы по-прежнему крепкие», — отметила директор департамента поездов дальнего следования Пиия Тююниля.

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